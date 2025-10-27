İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulaması üzerinden "kişisel verilerin sızdırıldığı" iddiası üzerinden başlatılan soruşturmada sıcak gelişme yaşandı.
"Veri sızıntısı" iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklama, 9'u ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik 15 kişiden 6'sının tutuklanması 9'unun ise adli kontrolle serbest bırakılması kararı verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik "Vergi Uygulaması" soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.
Aralarında İBB çalışanlarının da bulunduğu 13 kişi hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "suç örgütüne üye olma" suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.
Aynı gün operasyon kapsamında "İBB Yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen dosya şüphelilerinden Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine "naylon fatura" kestiği iddiasıyla iki kişi hakkında da gözaltı kararı verilmişti.