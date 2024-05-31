İstanbul sergi takvimi. Bu kapağın ardında sanat var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul sergi takvimi. Bu kapağın ardında sanat var

İstanbul, eşsiz güzelliğiyle yalnızca ülkemizin değil aynı zamanda sanatın da başkenti. Yaz aylarının gelişiyle birlikte, sanatseverlerin yeni bir soluk bulacağı resim sergileri de sergilenmeye devam ediyor. Sizler için, İstanbul’da sergilenmekte olan resim sergilerini derledik. İşte detaylar…

1. Yüz Yıl: Hem Evvel Hem Ahir, Müze Evliyagil | 10 Temmuz 2024’e kadar

1950’li yılların sanat eserlerini, Yüz Yıl: Hem Evvel Hem Ahir” isimli koleksiyon sergisinde bir araya getiren ve sanatseverlerle buluşturan Müze Evliyagil, Türk resminin geçirdiği evreleri kavrayabilmek için önemli bir adım atıyor. Bu eşsiz koleksiyonu 10 Temmuz’a kadar deneyimleyebilir ve Abidin Dino, Bedri Baykam gibi sanatçıların eserlerini inceleyebilirsiniz.

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2. Zamansız Meraklar, İstanbul Modern | 11 Ağustos 2024’e kadar

Modern sanat denince, İstanbul’da akıllara ilk gelen sanat galerilerinden biri şüphesiz İstanbul Modern. İstanbul Modern’de sergilenen Zamansız Meraklar isimli sergi, dijital teknolojiler ve sanatçılar arasındaki ilişkiyi konu ediniyor ve bunu sanat haline getirerek vatandaşlara sunuyor.

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3. Aritmi, Borusan Contemporary | 18 Ağustos 2024’e kadar

İngiltere’nin en önemli sanatçılarından olan Mat Collishaw’ın eserleri Borusan Contemporary’de 18 Ağustos gününe kadar sergileniyor. Sanatçının eserlerinden oluşan Aritmi isimli sergi, bilim ve sanat arasındaki ilişkiye dikkat çekerken Rönesans felsefesini ve günümüz teknolojilerini bir araya getiriyor.

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4. Dijital Mitolojiler, Borusan Contemporary | 18 Ağustos 2024’e kadar

Dijital Mitolojiler isimli koleksiyon sergisi, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan seçilen sanat eserleriyle bir araya geliyor ve bu sergi, yeni medya sanatına karşı farklı bir bakış açısı sunuyor.

endlingmartha-210621-right-ap-org.webp5.Farz Et Ki Sen Yoksun | 29 Aralık 2024’e kadar

Arter’in yeni sergisi Farz Et Ki Sen Yoksun, Ömer Koç Koleksiyonu’ndan seçilen birçok sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. İsmini Ömer Hayyam’ın dizelerinden alan sergi, sanatseverlere bir kaçış alanı sunuyor.

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