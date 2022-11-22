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İstanbul’da korku dolu anlar. Su kaçağı yol çökertti

Seyrantepe’de inşaat alanının üstündeki yol kenarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anı kameralara yansırken, şantiye çalışanının uyardığı araç sürücüsü kamyonetini çökmenin olduğu yerden alarak saniyelerle kurtuldu. 

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 17:12
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İstanbul Seyrantepe'de korku dolu anlar. Su kaçağı yol çöktü

İstanbul’da korku dolu anlar. Su kaçağı yol çökertti
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi. Sabah saatlerinde inşaat alanında çalışan işçiler, kazı yapılan yerde çökme olabileceği ihtimaline karşın yola çıktı. İşçiler yoldan geçen araçları ve vatandaşları uyardığı esnada yol büyük bir gürültüyle çöktü. 

Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırım ve ağaçlar zarar gördü. Yol kenarına park halinde olan kamyoneti oradan alan sürücü, yaşanan olayda saniyelerle kurtuldu. Çökme anları güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı. 

Görüntülerde, inşaat çalışanı sürücüye kamyonetini yol kenarından alması için uyarıyor. Sürücü kamyonetini yol kenarından alarak yolu karşısına çekiyor. Sürücünün araçtan inmesinin ardından yolun çöktüğünü görülüyor.

SU KAÇAĞI İDDİASI 

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yol güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatırken, zabıta ekipleri de çalışma yaptı. 

İSKİ içme suyu borusunda kaçak olduğu için sadece o bölümde çökmenin yaşandığı iddia edildi. Öte yandan çöken alan dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, facianın kıl payı atlatıldığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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