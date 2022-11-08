İstanbul Şişli Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak

İstanbul Şişli Belediyesi personel alacağını duyurdu.
İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, göre İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 güvenlik görevlisi alınacak.
Adaylar başvurularını 10 Kasım 2022 tarihine kadar Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Windowist Tower No:26/87 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresine yapacaklardır.
BAŞVURU ŞARTLARI
En az lise mezunu olmak,
7/24 vardiya sisteminde çalışacak olmak,
Hiçbir şekilde sabıka kaydı bulunmamak,
Ben az 3 - 5 yıl tecrübeli olmak,
X-ray cihazları deneyimli olmak,
Kimlik kontrolü yapmayı bilmek,
El detektörü ile çalışmış olmak,
Güvenlik kimlik ve sertifikasına sahip olmak,
Erkeklerde 175 cm kadınlarda 165 cm boyunda olmak,
27 yaşını aşmamış olmak şartları aranmaktadır.
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