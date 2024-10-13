İstanbul- Şişli D-100'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul- Şişli D-100'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Şişli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken karayolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 10.20 sıralarında D-100 karayolu Çağlayan mevkii, Ankara yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 KDY 866 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasıyla normale döndü. (DHA)

İstanbul- Şişli D-100'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü

İstanbul- Şişli D-100'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü

İstanbul- Şişli D-100'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü

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