İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PARA CEZASI İLANEN TEBLİGAT

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İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PARA CEZASI İLANEN TEBLİGAT

Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yazılmış İdari Para Cezası Kararları, Denetim Tutanakları ve Resmi yazılar adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen İdari Para Cezası Kararları ve denetim tutanaklarının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve 31 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
İŞLETME ADIADRESCEZA/TUTANAK NOCEZA/TUTANAK/ RESMİ YAZI TARİHİİLGİLİ KANUNUN CEZA MADDESİMİKTARI
1Veysi BAYDANGülbahr Mah. Muhtar Sk. Budak Apt. No:1/B Şişli İSTANBULE-67573236-858-90989596.03.20234733 Sayılı Kanun 8/5 (ı) bendi52.827
2Birkan BOZKURT - Kuzey Şef Exclusive SandwichGülbahar Mah. Altan Erbulak Sok. No:5/B Şişli İSTANBULE-67573236-858-1156674910.10.20235996 Sayılı Kanun 41. maddesi (c) bendi9.211
3Balasan Gıda ve Dış Ticaret Limited Şirketi - Yıldız KebapMerkez Mah. İskete Sk. İskete Apt. No:8/B Şişli İSTANBULE-67573236-858-1141768728.09.20235996 Sayılı Kanun 41. maddesi (c) bendi9.211
4İnovas Market Etkinlikleri Organizasyon Ticaret Limitede Şirketi -Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Sibel Cad. Sibel Apt. No:161/3 Şişli İSTANBULE-67573236-858-1133188525.09.2023İzlenebilirlikFatura İbrazı
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