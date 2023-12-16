İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PARA CEZASI İLANEN TEBLİGAT

Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yazılmış İdari Para Cezası Kararları, Denetim Tutanakları ve Resmi yazılar adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen İdari Para Cezası Kararları ve denetim tutanaklarının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve 31 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.