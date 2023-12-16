İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PARA CEZASI İLANEN TEBLİGAT
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İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PARA CEZASI İLANEN TEBLİGAT
|Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yazılmış İdari Para Cezası Kararları, Denetim Tutanakları ve Resmi yazılar adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen İdari Para Cezası Kararları ve denetim tutanaklarının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve 31 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
|İŞLETME ADI
|ADRES
|CEZA/TUTANAK NO
|CEZA/TUTANAK/ RESMİ YAZI TARİHİ
|İLGİLİ KANUNUN CEZA MADDESİ
|MİKTARI
|1
|Veysi BAYDAN
|Gülbahr Mah. Muhtar Sk. Budak Apt. No:1/B Şişli İSTANBUL
|E-67573236-858-9098959
|6.03.2023
|4733 Sayılı Kanun 8/5 (ı) bendi
|52.827
|2
|Birkan BOZKURT - Kuzey Şef Exclusive Sandwich
|Gülbahar Mah. Altan Erbulak Sok. No:5/B Şişli İSTANBUL
|E-67573236-858-11566749
|10.10.2023
|5996 Sayılı Kanun 41. maddesi (c) bendi
|9.211
|3
|Balasan Gıda ve Dış Ticaret Limited Şirketi - Yıldız Kebap
|Merkez Mah. İskete Sk. İskete Apt. No:8/B Şişli İSTANBUL
|E-67573236-858-11417687
|28.09.2023
|5996 Sayılı Kanun 41. maddesi (c) bendi
|9.211
|4
|İnovas Market Etkinlikleri Organizasyon Ticaret Limitede Şirketi -
|Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Sibel Cad. Sibel Apt. No:161/3 Şişli İSTANBUL
|E-67573236-858-11331885
|25.09.2023
|İzlenebilirlik
|Fatura İbrazı
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01951681