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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 08:23
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimine "belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.” Denilid.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği

6. ALES Sonuç Belgesi

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9. 2 Adet Fotoğraf

10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge

11. Adli Sicil Kaydı

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