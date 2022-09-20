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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu personel alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 11:32
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu personel alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu personel alacak
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.” denildi. 

Duyuru Başlama Tarihi : 20.09.2022

Son Başvuru Tarihi : 04.10.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 06.10.2022

Sınav Giriş Tarihi : 10.10.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 12.10.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr

İSTENİLEN BELGELER

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği

6. ALES Sonuç Belgesi

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9. 2 Adet Fotoğraf

10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge

11. Adli Sicil Kaydı

12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için gerekli).

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