İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu personel alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.” denildi.
Duyuru Başlama Tarihi : 20.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 04.10.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.10.2022
Sınav Giriş Tarihi : 10.10.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.10.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr
İSTENİLEN BELGELER
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı
12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için gerekli).
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