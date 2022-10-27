Şişli'de 4 katlı binada yangın

Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin girişini kapladığı binanın içini duman sardı. Apartmanın üst katlarında oturanlar ise dışarıya çıkamayarak binada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek üst katlarda mahsur kalan apartman sakinlerini sepetli merdivenle tahliye etti. Müdahale sırasında kolundan yaralanan bir itfaiye eri ile dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.