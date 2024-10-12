İstanbul Şişli'de eşini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Şişli'de eşini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli'de yaşanan trajik olayda, 42 yaşındaki Gülcan Usal, eşi Yılmaz U. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, 11 Ekim Cuma günü saat 12.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Gülcan Usal'ı ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gülcan Usal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülcan Usal’ın eşinin şüpheli olduğunu tespit etti. Olay sonrası kaçan Yılmaz U.'yu yakalamak için operasyon başlatan polis, şüpheliyi Şişli'de bir evde saklanırken buldu. Yakalanan Yılmaz U. ile birlikte cinayette kullanıldığı düşünülen bir tabanca da ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamada, Yılmaz U.'nun daha önce "uyuşturucu kullanmak", "tehdit", "hakaret", "kişilerin huzurunu bozma" ve "rüşvet" gibi suçlardan birçok kaydının olduğu ortaya çıktı. İfadesinde, eşiyle uzun süredir anlaşmazlıklar yaşadıklarını, olay günü de kavga ettiklerini belirten Yılmaz U., amacının eşini öldürmek olmadığını, sadece yaralamak istediğini savundu. Ancak, öfke anında ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını ifade etti.

Şüpheli Yılmaz U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Şişli'de eşini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli'de eşini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli'de eşini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

Son Haberler
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Metrobüs durağında keser, bıçak ve makasla vatandaşa saldırdı. İsrail’i protesto ediyorum dedi
Metrobüs durağında keser, bıçak ve makasla vatandaşa saldırdı. İsrail’i protesto ediyorum dedi
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan Numan Kurtulmuş'a anayasanın 3.maddesi yanıtı
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan Numan Kurtulmuş'a anayasanın 3.maddesi yanıtı
Batman’da traktör ile kamyonet çarpıştı! 3 yaralı
Batman’da traktör ile kamyonet çarpıştı! 3 yaralı
İstanbul Şişli'de eşini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı
Eşini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı