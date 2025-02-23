İstanbul - Şişli’de kar yağışını fırsat bilen sürücü drift attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul - Şişli’de kar yağışını fırsat bilen sürücü drift attı

ŞİŞLİ'de kar yağışı sonrası bir sürücü aracıyla yolda drift attı. Önce ileri daha sonra geri manevra yaparak drift atan sürücü buzlanan yolda araçlara çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

Şişli'de kar yağışı sonrası bir sürücü aracıyla yolda drift attı. Önce ileri daha sonra geri manevra yaparak drift atan sürücü buzlanan yolda araçlara çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı sonrası dışarıya çıkan bir sürücü aracıyla Kuştepe Mahallesi'nde drift atmaya başladı. Bir süre kendi etrafında dönen sürücü, geri manevra yaparak ters şekilde de drift attı. Buzlanmadan ötürü park halindeki araçlara çarpmaktan kıl payı kurtulan sürücünün drift attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul - Şişli’de kar yağışını fırsat bilen sürücü drift attı

İstanbul - Şişli’de kar yağışını fırsat bilen sürücü drift attı

İstanbul - Şişli’de kar yağışını fırsat bilen sürücü drift attı

İstanbul - Şişli’de kar yağışını fırsat bilen sürücü drift attı

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