İstanbul Şişli'deki lüks otelde eskort kabusu. Beğenilmeyen kadın deliye döndü

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
İstanbul Şişli'deki lüks otelde eskort kabusu. Beğenilmeyen kadın deliye döndü

41 yaşındaki Süleyman K., felekten bir gece geçirmek için 28 yaşındaki E.Ç. ile anlaştı. Adam kadını Şişli'de kiraladığı otel odasına çağırdı. Çapkın adam, kadına "Fotoğraftaki kişi sen değilsin" diyerek onu kovdu. Kadın, elektroşok aletiyle adamı etkisiz hale getirip paralarını alıp kaçtı.

İstanbul'da eskort kabusu yaşandı. 41 yaşındaki Süleyman K. sosyal medyadan iletişime geçtiği 28 yaşındaki eskort E.Ç. ile fiyatta anlaştı. Adam genç kadını lüks oteldeki odasına davet etti.

Otele gelen kadına kapıyı açan adam, kadının suratına bakar bakmaz "Sen fotoğraftan beğendiğim kadın değilsin. Seninle birlikte olmak istemiyorum. Lütfen git odamdan" dedi.

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Bu durumu gururuna yediremeyen eskort kadın, çantasından elektroşok cihazını çıkararak Süleyman K.'ye saldırdı. Süleyman K. bayıldı. Kendine gelen adam, 30 bin TL ve 500 pound'unun çalındığını fark etti.

E.Ç., olayı farklı anlatarak, otel odasında uyuşturucu bulunduğunu ve cinsel tacize uğradığını iddia etti. Bıçak ve elektroşok iddialarını reddetti. Ancak, hakim karşısına çıkarıldığında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bir ay sonra Süleyman K. şikayetinden vazgeçti, ancak savcılık iddianame düzenledi. İddianamede, olay yerinde elektroşok cihazı bulunduğu ve Süleyman K.'nın yaralandığı belirtildi. E.Ç.'ye "Konutta geceleyin silahla yağma" suçundan 10-15 yıl arası hapis cezası talep edildi. Şüphelinin yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

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