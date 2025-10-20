2003 yılında Esra Dinçkök ile dünyaevine giren Raif Ali Dinçkök’ün bu evliliğinden Ali Raif ve Aslan Eser isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi. 17 yıllık evliliklerinde zaman zaman kriz yaşansa da, uzun süre evliliklerini sürdüren çift 2021 yılında boşandı. Boşanma, Dinçkök'ün çapkınlıkları nedeniyle gerçekleştiği ileri sürülüyor.

BÜYÜK AŞKI İÇİN 39 METRE UZUNLUĞUNDA YAT YAPMIŞTI

Ünlü iş insanı Raif Dinçkök, yıllar önce büyük aşkı Esra Dinçkök için tam 39 metre uzunluğunda bir süper yat yaptırmış.

Dinçkök, teknenin ismini de eşi Esra Dinçkök'ün adından esinlenerek "Esosh' koymuştu. Dinçkök, onun adını taşıyan tekneyi ayrılığın ardından 12 milyon Euro'ya yani yaklaşık 500 milyon TL ye sattı.

HANDE DEMİRLE AŞKI GÜNDEME DAMGA VURDU

Son dönemde Hande Demir ile yaşadığı birliktelik nedeniyle de magazin gündemine gelen ve çapkınlığıyla bilinen ünlü iş insanı Raif Dinçkök’ün bu aşkı yarım kaldı.

Çapkınlıkları yüzünden 2021'de 19 yıllık eşi Esra Tümen'den boşanan Raif Dinçkök skandal bir haberle gündeme bomba gibi düştü. Hande Demir’den bir süre önce sanatçı Sevinç Yıldız ile aşk yaşayan Dinçkök’ün bu birlikteliği de kısa sürmüştü.

Ancak Sevinç Yıldız, ayrılığın ardından karnı burnunda bir fotoğrafını paylaşarak bebeğinin babasının ünlü iş insanı Raif Dinçkök’ün olduğunu iddia etmişti.

Günaydın’dan Bülent Cankurt’un haberine göre, Dinçkök geçen sene dünyaya gelen kızına sahip çıkmamış ve hiç ilgilenmemiş. Sevinç’in ise, kızını alıp Yalova'daki ailesinin yanına gitmiş bir süredir de orada yaşıyormuş.

BABALIK DAVASI AÇMADI

Öte yandan Sevinç Yıldız’ın babalık davası açmadığı ortaya çıktı. Yıllar önce Raif Dinçkök’ün babası Ali Dinçkök'ün de benzer bir durum yaşadığı öğrenildi. Ancak babası oğlu gibi yapmayarak kızına sahip çıkmış ve nüfusuna almış.

Ali Dinçkök’ün de, eşi Sernur Çiftçi'den boşandıktan sonra bir süre flört ettiği iç mimar Barbara Pensoy'dan bir kızı dünyaya gelmiş. Oğlu gibi yapmayarak şimdi 21 yaşında olan Alina adını verdikleri kızına sahip çıkmış.

ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan, kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren, Türk sanayiinin önde gelen gruplarından Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, 1944 yılında İstanbul’da doğdu.

Lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamlayan Dinçkök, 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına Akkök Holding’de başlayan ve kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

1971 yılında İstanbul’da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmasının ardından, Akkök Holding çatısı altındaki farklı şirketlerde çalışmaya başladı. 1994 – 2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. AŞ Satın Alma Bölümü’nde, 2000 – 2003 yılları arasında ise, Akenerji Elektrik Üretim AŞ’de Koordinatör olarak kariyerine devam eden Raif Ali Dinçkök; Akkök Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi öncesinde, Akkök Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Raif Ali Dinçkök, başta Aksa Akrilik, Akkim, Akiş GYO, Akmerkez GYO ve Akkök Next şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmenin yanı sıra, Akkök Holding bünyesindeki diğer şirketlerde de Yönetim Kurulu Başkan