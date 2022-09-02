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İstanbul Spor Etkinlikleri işçi alacak

İstanbul Spor Etkinlikleri, üyelik hizmetleri personeli olarak istihdam edilmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 18:00
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İstanbul Spor Etkinlikleri işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri, üyelik hizmetleri personeli olarak istihdam edilmek üzere 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen önlisans veya lisans mezunu olmak

Alanında 2 yıl deneyimli olmak

MS Office programlarını iyi derecede bilmek

Tercihen İngilizce bilmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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