﻿İstanbul Spor Etkinlikleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri, üyelik hizmetleri personeli olarak istihdam edilmek üzere 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen önlisans veya lisans mezunu olmak

Alanında 2 yıl deneyimli olmak

MS Office programlarını iyi derecede bilmek

Tercihen İngilizce bilmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş