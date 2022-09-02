﻿İstanbul Spor Etkinlikleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri, üyelik hizmetleri personeli olarak istihdam edilmek üzere 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Tercihen önlisans veya lisans mezunu olmak
Alanında 2 yıl deneyimli olmak
MS Office programlarını iyi derecede bilmek
Tercihen İngilizce bilmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.