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İstanbul Spor Etkinlikleri personel alacak

İstanbul Spor Etkinlikleri, bünyesinde istihdam etmek üzere Büro İşçisi olmak üzere 1 kişi alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 08:43
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İstanbul Spor Etkinlikleri işçi alacak

İstanbul Spor Etkinlikleri personel alacak
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İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri, bünyesinde istihdam etmek üzere Büro İşçisi olarak 1 kişi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 kasım 2022 olarak açıklandı. 

MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu.
Alanında tercihen 2 yıl deneyim sahibi.
İyi derecede MS Office programları bilgisi.
Tercihen ingilizce bilen.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş.

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