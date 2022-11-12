﻿İstanbul Spor Etkinlikleri personel alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri, bünyesinde istihdam etmek üzere Büro İşçisi olarak 1 kişi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az lise mezunu.

Alanında tercihen 2 yıl deneyim sahibi.

İyi derecede MS Office programları bilgisi.

Tercihen ingilizce bilen.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş.