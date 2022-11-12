﻿İstanbul Spor Etkinlikleri personel alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri, bünyesinde istihdam etmek üzere Büro İşçisi olarak 1 kişi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu.
Alanında tercihen 2 yıl deneyim sahibi.
İyi derecede MS Office programları bilgisi.
Tercihen ingilizce bilen.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş.
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