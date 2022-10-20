İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği, istihdam etmek üzere 39 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresi üzerinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversite 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak
Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
En az 1 yıl deneyimli olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
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