İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği, istihdam etmek üzere 39 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresi üzerinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversite 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak

Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

En az 1 yıl deneyimli olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş