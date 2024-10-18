İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında silahlı kavga

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında silahlı kavga

Sultangazi'de sokak ortasında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra taraflardan biri, yanında bulunan silahla kavga ettiği kişilere ateş etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 134. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, mahalle sakinleri iki grubu ayırmaya çalıştı. Bu sırada taraflardan biri, yanında bulunan silahı çıkararak kavga ettiği kişilere ateş etmeye başladı.

Silahlı saldırgan, ateş ettiği sırada elinden yaralandı. Olay sonrası kalabalık gruptan bir kişi, saldırganın elindeki silahı alarak olay yerinden uzaklaştı. Silahla ateş eden saldırgan ise, araya girenlerin çabalarıyla olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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