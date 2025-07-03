İstanbul Sultangazi'de orman yangını!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte birçok noktada orman yangınları meydana geldi. İzmir'de süren orman yangınlarının yanı sıra İstanbul'un Sultangazi ilçesinde de yangın başladı.

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın hanüz belirlenemeyen bir neden ile çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ormanda piknik yapanları buradan ayrılmaları için anonsla uyardı.

İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Samsun’daki riskli yapı sayısı açıklandı
Samsun’daki riskli yapı sayısı açıklandı
Harkiv ve Donetsk'te 2 yerleşim yeri Rusya kontrolüne geçti
Harkiv ve Donetsk'te 2 yerleşim yeri Rusya kontrolüne geçti
Gürcü enflasyonu son 2 yılın zirvesinde
Gürcü enflasyonu son 2 yılın zirvesinde
Henüz beş yaşında! Köyü yanmaktan kurtardı
Henüz beş yaşında! Köyü yanmaktan kurtardı
Güney Afrika PMI Endeksi kritik eşiğe yaklaştı
Güney Afrika PMI Endeksi kritik eşiğe yaklaştı