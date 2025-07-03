İstanbul Sultangazi'de orman yangını!

Türkiye'de sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte birçok noktada orman yangınları meydana geldi. İzmir'de süren orman yangınlarının yanı sıra İstanbul'un Sultangazi ilçesinde de yangın başladı.

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın hanüz belirlenemeyen bir neden ile çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ormanda piknik yapanları buradan ayrılmaları için anonsla uyardı.

İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...