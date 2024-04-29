İstanbul Tabip Odası’nda seçim heyecanı. Türk Hekimler Birliği Grubu 34 yıllık saltanatı yıkmaya kararlı

Seçimlere son derece iddialı şekilde hazırlanan ve birbirinden kıymetli duayen hocalardan oluşturulan ‘Türk Hekimler Birliği Grubu’ Prof. Dr. Salih Aydın başkanlığında, siyaset yapmak, birilerinin borazanlığını yapmak için değil sadece doktorların haklarını, hukuklarını korumak, planlı çalışarak seçime hazırlanıyor.

35 bin üyesi olmasına rağmen şimdiye kadar yapılan seçimlere sadece 8 bini geçmeyen doktor katılarak oy kullanıyor. Bu oyların ortalama 3 bin 500’ünü alan genellikle aşırı sol tandanslı gruplar seçilerek, görevde kaldıkları süre içinde doktorların haklarını korumak yerine, görevlerinin dışında genellikle siyasi konularda her konuya karışarak toplumun genel çoğunluğunun büyük tepkisini çeken faaliyetlerde bulundular. İşte bu amaçla Milliyetçi Hekimler Derneği, Başkanları Yavuzhan Baş önderliğinde, sıkı bir çalışmaya girdi.

Önce genç doktorlardan ve de duayenlerden oluşan, Güçlü bir yönetim kurulu oluşturdu. Oy kullanmaya gelmeyen doktorları teşvik etmek için. Derneğe kayıtlı her doktorun oy kullanmaya, İki doktor getirmesi için karar aldılar. Sonrasında seçime katılacak.

Prof Dr. Salih Aydın başkanlığında, Prof Dr. Abdullah Tüten, Doç. Dr. Savaş Çamur, Uzman Dr. Ayşe Demir, Dr. Şuayip Gülümser, Uzm. Dr. Ayşegül Önalan ve Dr. Sena Nur Yetkin’den oluşan yönetim kurulunu oluşturdular. Bu ekip seçimleri kazanmaları durumunda, esas görevleri olan, Doktorların hak ve hukukunu korumakla birlikte, Neler yapacaklarını da belirledi. İşte Milliyetçi Doktorlar Grubu’nun yapacakları;

*Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için mücadele edilecek

*Tıp öğrencilerine oda gelirlerinin yüzde 15’i burs olarak verilecek.

*Hekim çocuklarına kreşler açılacak

*Hastanelerde Hekim hakları birimleri kurulacak.

* Branş destek birimleri ile ilgili iletişim birimleri kurulacak.

*Tabip Odası hukuk komisyonu oluşturulacak.

*Hekimlere sosyal kolaylıklar için birim oluşturulacak.

*Mutlu emeklilik, Muayenede düzenlemeler, Beyaz kodda avukat desteği. İstanbul Tabip Odası Başkan Adayı Prof. Dr. Salih Aydın meslektaşlarına seslenerek;

“Seçimlerde, Türk Hekimler Birliği olarak yönetimi devralmak için adayız. Son zamanlarda yaptığımız görüşmelerde, ne yazık ki, meslektaşlarımızın, İstanbul Tabip Odasını bir siyasi yapılanma olarak düşündüğünü ve aday olanları da Siyasi çıkar peşinde koşan kişiler olarak gördüklerini fark etmiş bulunmaktayız. Mevcut yönetim 1990 yılından bu yana, Tam 34 yıldır görev yapıyor ve geriye dönüp bakıldığında İstanbul Tabip Odası’nın genellikle dar bir ideolojik ajandaya sıkışmış politik içerikler olduğunu görüyoruz. Türk Hekimler Birliği olarak, bu algıyı değiştirmekte kararlıyız. İstanbul Tabip Odasının asıl ve yegâne amacının, Hekimlerin mesleki sorunlarıyla ilgilenmek olduğunu biliyoruz ve sadece bu doğrultuda adımlar atacağız. İstanbul Tabip Odası yönetimini devraldığımızda, hekimleri ilgilendirmeyen herhangi bir siyasi söylemde bulunmayacağız.’’ dedi.

PROF. DR. SALİH AYDIN KİMDİR?

İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na aday olan Prof. Dr. Salih Aydın, 1979 yılında Trabzon’da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2004-2009 yılları arasında İÜ Tıp Fak. KBB Anabilmdalı’nda asistanlık eğitimini tamamlayıp uzman oldu. 2009-2015 yılları arasında Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalıştı.2015 yılında doçent doktor ünvanı aldı. İstinye üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.