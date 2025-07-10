İstanbul Tabip Odası'ndan Murat Çalık çağrısı

İstanbul Tabip Odası, sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve son olarak yoğun bakıma alınan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirten bir açıklama yayımladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çalık'ın sağlık durumunun ciddi olduğu vurgulanırken bir an önce serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

Metinde "Gerek mevcut hastalık tablosu, gerekse dün gelişen olumsuzluk, hastanın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumu şartlarında sürdürülmesinin mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle tutuklunun sağlık hakkına erişim hakkı gözetilerek tahliye edilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz." denildi.

23 Mart'ta İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Daha önce kanser tedavisi gören Çalık, Silivri'den Buca'ya sevk edildiği tutukluluk döneminde 15 kilo verdi. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan tutuklu Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dün gece ameliyat sonrası gönderildiği Buca Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Burada yoğun bakıma alınan Çalık'ın anjiyo oldu.

İstanbul Tabip Odası'nın Çalık hakkında yapılan açıklamasında sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı belirtilerek, serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.

Çalık'ın daha önce geçirdiği hastalıklara da atıfta bulunan çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kalmaya uygun değildir, bir an önce serbest bırakılmalıdır; Meslek odamız tarafından basına yansıyan haberlerden İzmir Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Ardından avukatları ile görüşülmüş, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen tıbbi işlemler ile geçmiş sağlık durumu öğrenilmiştir. Akut Myeloid Lösemi (AML-M4) ve Mukoepidermoid Karsinom tanıları olan Çalık’a hastalık nüksü şüphesiyle kemik iliği ve lenf bezi biyopsileri yapılmıştır. Nihayetinde heyet raporu da düzenlenmiş ve hastanın enfeksiyon kapması, sepsise girmesi ve hayatını kaybetmesi mümkün denilerek durumun ciddiyeti ifade edilmiştir.

Hâlihazırda sağlık durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı tıbbi raporla ortaya konulmuşken hasta dün tekrar Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumu’na götürülmüştür. Burada göğüs sıkışması yaşayan hasta önce Buca Devlet Hastanesi’ne götürülmüş, ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş, koroner yoğun bakım ünitesine alınmış ve anjiyo yapılmıştır. Gerek mevcut hastalık tablosu, gerekse dün gelişen olumsuzluk, hastanın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumu şartlarında sürdürülmesinin mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle tutuklunun sağlık hakkına erişim hakkı gözetilerek tahliye edilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz."