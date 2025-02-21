İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor.
Kentte çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün oldukça azaldı.
İstanbul'da trafik, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde sakin seyrediyor.
Kentte çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor
Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün görülmüyor.
Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.
Kentte eğitim-öğretime ara verilmesi de trafik yoğunluğunu azalttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.
Beyaza bürünen Beykoz Çubuklu sahilinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.
Sultanbeyli'de sokak ortasında horon oynayan vatandaşlar ise dakikalarca kar yağışı altında eğlendi.
Kentin birçok yerinde vatandaşlar çocuklarıyla gecenin ilerleyen saatlerinde parklarda ve sokaklarda kar topu oynadı.
Pendik'te İETT otobüsüne kar topu atan çocuklar otobüsün camını kırınca, sürücü ile mahalleli arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Güngören ve Küçükçekmece'de ise vatandaşlar sokaklarda kar yağışına aldırış etmeden halay çekti.