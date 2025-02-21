İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi…

İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi…
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul’da dün aralıklarla etkisini gösteren ve sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışının ardından Boğaz ve çevresinde oluşan adeta tablo gibi görüntüler oluşturdu. İşte megakent İstanbul'da kar manzaraları...

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 2

Kentte çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 3

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün oldukça azaldı.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 4

İstanbul'da trafik, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde sakin seyrediyor.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 5

Kentte çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 6

Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 7

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün görülmüyor.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 8

Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 9

Kentte eğitim-öğretime ara verilmesi de trafik yoğunluğunu azalttı.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 12

Beyaza bürünen Beykoz Çubuklu sahilinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 13

Sultanbeyli'de sokak ortasında horon oynayan vatandaşlar ise dakikalarca kar yağışı altında eğlendi.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 14

Kentin birçok yerinde vatandaşlar çocuklarıyla gecenin ilerleyen saatlerinde parklarda ve sokaklarda kar topu oynadı.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 15

Pendik'te İETT otobüsüne kar topu atan çocuklar otobüsün camını kırınca, sürücü ile mahalleli arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 16

Güngören ve Küçükçekmece'de ise vatandaşlar sokaklarda kar yağışına aldırış etmeden halay çekti.

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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 17
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 18
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 19
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 20
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 21
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 22
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 23
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 24
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 25
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 26
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 27
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 28
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 29
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 30
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 31
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 32
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 33
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İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi… 34
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