İstanbul taksilerinde yeni dönem! İşte yeni taksi modelleri ve aranan özellikler…

İstanbul’da faaliyet gösteren ticari taksiler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında önemli bir değişiklik kararı alındı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun açıklamasına göre, ticari taksilerde %50’den fazla yerlilik oranı şartı kaldırıldı. Bu düzenleme, taksi sahiplerine farklı marka ve model araçları kullanma özgürlüğü getirirken, C segmenti araçlara odaklanıldı.

Yeni düzenlemeye göre taksilere plaka takılabilecek araçlar şu şekilde;

Fiat Egea

Toyota Corolla Sedan (Benzin, Hibrit)

Renault Megane Sedan (Benzin, Dizel)

Citroen C4X

Ford Focus Sedan

Honda Civic Sedan

Hyundai Elantra

Skoda Octavia

Bu modeller, C segmenti (kompakt sınıf) araçlar olarak ticari taksi filosunda yer alacak ve taksicilere daha geniş bir araç seçeneği sunacak.

ARAÇLARDA ARANAN ÖZELLİKLER VE KULLANIM ŞARTLARI

UKOME’nin yeni düzenlemesi, ticari taksilerde kullanılacak araçların segmentine ve özelliklerine yönelik net kurallar getirdi:

C SEGMENTİ ZORUNLULUĞU: Ticari taksilerde sadece C segmenti araçlar kullanılabilecek. B segmenti (küçük sınıf) araçların taksi olarak kullanılması önerisi, yolcu konforu ve alan gereksinimleri nedeniyle reddedildi. C segmenti araçlar, kompakt sınıf olarak bilinir ve uzun yol performansı ile daha geniş iç hacim sunar.

ÇEVRE VE GÜVENLİK STANDARTLARI: Yerlilik şartı kaldırılsa da, araçların çevre dostu (örneğin, düşük emisyonlu) ve güvenlik standartlarına uygun olması zorunlu. Bu, araçların Euro emisyon standartlarına uygunluğunu ve güvenlik donanımlarını (hava yastıkları, ABS, ESP gibi) içeriyor.

YERLİLİK ORANI OLMAYAN ARAÇLAR: %50’den fazla yerlilik oranı aranmayan C segmenti araçlarda, ilk alım sıfır kilometre (0 yaş) olmalı ve her yıl tahkik (teknik kontrol) şartıyla 6 yıl kullanım süresi belirlendi.

YERLİ ARAÇLAR İÇİN ESNEKLİK: %50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlar için ilk alım 0-2 yaş arasında yapılabilecek. Bu araçlar, 6. yıldan sonra tahkik şartıyla toplamda 9 yıl kullanılabilecek. Bu düzenleme, özellikle yerli üretim araçların (örneğin, Fiat Egea) daha uzun süre kullanımını teşvik ediyor.

B SEGMENTİ REDDİ: UKOME, B segmenti araçların (örneğin, Fiat Panda, Renault Clio) taksi olarak kullanılması teklifini reddetti. Gerekçe olarak, İstanbul’un yoğun trafiğinde yolcu konforu ve alan gereksinimlerinin karşılanamaması gösterildi.

TURKUAZ VE SİYAH TAKSİLER İÇİN EK DÜZENLEMELER

TURKUAZ TAKSİLER: C segmenti %100 elektrikli araçlar ve D segmenti ile 8+1 koltuk kapasiteli MPV (Çok Amaçlı Panelvan) araçlar turkuaz taksi olarak kullanılabilecek. Bu araçlar için değiştirme yaşı 8, elektrikli araçlar için ise 10 yıl olarak belirlendi.

SİYAH TAKSİLER: E segmenti ve üstü araçlar ile 8+1 kapasiteli Mercedes Viano, Mercedes Vito, Volkswagen Caravelle gibi modeller siyah taksi olarak hizmet verecek. Bu araçlar için de değiştirme yaşı 8, elektrikli araçlarda 10 yıl.

TAKSİCİLERE VE YOLCULARA SAĞLANAN AVANTAJLAR

Yeni düzenleme, taksi sahiplerine araç seçiminde esneklik sağlarken, yolcular için daha modern, konforlu ve güvenli bir taksi deneyimi hedefliyor. C segmenti araçların geniş iç hacmi ve uzun yol performansı, İstanbul’un yoğun trafiğinde yolcu konforunu artıracak. Ayrıca, yerlilik şartının kaldırılması, taksi filosunun daha hızlı yenilenmesini ve rekabetçi bir pazar oluşmasını sağlayabilir.

UYGULAMA VE GEÇİŞ SÜRECİ

Yeni kuralların uygulanması için bir geçiş süreci öngörülüyor. Taksi sahiplerinin mevcut filolarını bu standartlara uygun hale getirmesi bekleniyor. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “e-toplu ulaşım ruhsat” platformu üzerinden çalışma ruhsatı başvuruları yapılabilecek. Araçların taksimetre sicil ve muayene kartı, motorlu araç trafik belgesi gibi evrakları tamamlanmış olmalı.

İSTANBUL TAKSİLERİNDE MODERNLEŞME DÖNEMİ

İstanbul’daki ticari taksiler için yapılan bu düzenleme, hem taksicilere hem de yolculara yeni fırsatlar sunuyor. Yerlilik şartının kaldırılması ve C segmenti araçlara odaklanılması, taksi filosunun modernleşmesini hızlandıracak. Ancak, tahkik şartları ve çevre standartlarına uyum, taksi sahipleri için ek bir sorumluluk getiriyor. Yeni araç listesi ve kullanım süreleri, İstanbul’un ulaşım dinamiklerini daha konforlu ve güvenli hale getirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.