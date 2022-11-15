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İş insanının çantasını çaldı. Çantanın içindeki 8 milyon lirayla kıskıvrak yakalandı

İstanbul Fatih’te bir iş insanının çantası çalındı. Çantanın içinde yaklaşık 8 milyon değerindeki döviz bulunuyordu. Hırsızlığı yapan şahıs kayıplara karıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızın kaçış anları kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:29
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İstanbul Taksim'de bir iş insanının çantası çalındı. Hırsız çantanın içindeki 8 milyon lirayla yakalandı

İş insanının çantasını çaldı. Çantanın içindeki 8 milyon lirayla kıskıvrak yakalandı
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Olay 12 Kasım günü 12.20'da Fatih Kapalı Çarşıda meydana geldi. İddialara göre S.N.A.M isimli iş adamı yaklaşık 8 milyon lira eden 280 bin Euro ve 150 bin Dolar para dolu çantayı döviz bürosuna götürdüğü sırada şoförü olan A.K.’ye verdi. Şoför A.K., çarşı içindeki kalabalıktan istifade ederek para dolu çanta ile kaçtı.

S.N.A. M. isimli şahıs, para dolu çantasının şoförü tarafından çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şoför A.K.'yi Küçükçekmece'deki bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Şoför A.K.'nin "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisinin kaçma anları ise çarşıdaki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Kaynak: İHA)

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