Tarlabaşı'nda bir esnafın yardım isyanı!

İstanbul Tarlabaşı’nda dükkanı bulunan bir çiğ köfteci artan asayiş olayları nedeniyle isyan etti. “Hiçbir sebep yokken dükkanım kurşunlandı” diyerek kendisinden haraç istendiğini dile getiren esnaf Emniyet’e seslenerek yardım çağrısında bulundu...
Semtte birçok kez suç olayının yaşandığını anlatan esnaf çektiği videoda TikTok’ta paylaştı. Video kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.
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