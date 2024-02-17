İstanbul taşınıyor

İstanbul taşınıyor
Kaynak: Yeni Akit
Artan kiralar ve deprem kaygısı İstanbul'dan tersine göçü hızlandırdı. Megaşehirden kaçanların yeni adresi Trakya olurken, bölgedeki arsa fiyatlarına talih kuşu kondu. Çanakkale'de 10 dönüm arazi bile 20 milyon TL'ye satılıyor.
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Deprem kaygısı ve artan kira fiyatları İstanbul'dan tersine göçü hızlandırdı. TÜİK'in son verilerine göre İstanbul'dan bir yılda 418 binden fazla kişi ayrılırken, son 5 yılda İstanbul'dan ayrılanların sayısının 2 milyon 200 bini aştığı tahmin ediliyor.

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Kahramanmaraş depremlerinin ardından megakent genelinde hızlanan kentsel dönüş sürecinin de çevre illere göçü arttırdığı belirtilirken, en çok tercih edilen iller ise Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale oldu. İstanbul'dan Trakya'ya yaşanan göç, bölge genelinde emlak fiyatlarında artışa neden olurken, son dönemde bölgede kiralık daire sorununun olduğu da gündeme geldi.

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İstanbul'da artan kira fiyatları ve kalabalıktan kaçmak isteyenlerin hem tatil hem de kalıcı amaçla Tekirdağ'a geldiğini belirten emlakçı Barış Şahin, "İstanbul'dan gelenler genel olarak Süleymanpaşa, Şarköy, Altınova, Marmara Ereğlisi bölgelerini tercih ediyor."

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Edirneli emlakçılar, son bir yılda İstanbul'dan gelen çağrıların arttığını ve genellikle satılık daire talebinde bulundukları bilgisini paylaşıyor. Edirneli emlakçı Ali Yılmazsoy, kente gelen memurların şaşırdığını ve fiyatları yüksek bulduğunu söylüyor.

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İstanbul'a yakınlığı nedeniyle tercih edilen Çanakkale, megakentten yoğun göç alan kentlerin başında geliyor. Arsa Geliştirme Yatırım Danışmanlığı'ndan Avukat Mert Van, “Doğru yerden ve doğru fiyatla alınan bir arsa her zaman altın ve konuta göre daha fazla getiri sağlıyor. Pandemi sonrasında artan talep, Çanakkale'nin merkez köylerinde bulunan arazi fiyatlarını zirveye taşıdı.

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Lapseki, Suluca, Kemiklialan bölgesinde 10 dönümlük bir arsa, arazi, tarla 20 milyon, 25 milyon TL, merkeze bağlı Batak Ovası bölgesinde ise 10 dönüm arsa, arazi, tarla ise 4, 5 milyon TL gibi fiyatlardan satılıyor" ifadelerini kullandı.

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Avukat Van, konut fiyatlarındaki fahiş artış, halkın parasını enflasyona karşı koruma çabası, kredibilite ve deprem gibi nedenlerden dolayı yatay mimariye olan ilginin arsa yatırımına olan ilgiyi artırdığını sözlerine ekleyerek, "Devletin altyapı yatırımı yapmayı planladığı, gelişmekte olan bölgelerden doğru fiyatlı arsa yatırımları yapmak için doğru bir zamandayız.

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Özellikle Çanakkale’de bu anlamda fırsat veren şehirlerin başında geliyor. Köprü projesi ve Malkara Otobanı ile kent adeta yeni çekim merkezi olma yolunda. Son 4 yılda Türkiye genelinde arsa fiyatlarının yüzde 530 arttığı biliniyor.

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Çanakkale özelinde imarlı arsaların metrekaresi bin TL’den başlayıp 60 bin TL’ye kadar çıkabiliyor." dedi.

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1/1000 uygulama imar planı olan arazilere de değinen Avukat Van, şöyle konuştu:

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"1/1000 uygulama imar planı olan yerler, üzerinde konut, otel, hastane gibi yapılabilen arsalardır.

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Son 1 yılda konut satışları yüzde 17,5 azalırken, 1 milyon 225 bin satış gerçekleşti. Konut dışı satış ise yüzde 3 artışla 1 milyon 723 bin olarak gerçekleşti."

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