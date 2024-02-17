İstanbul taşınıyor

Kahramanmaraş depremlerinin ardından megakent genelinde hızlanan kentsel dönüş sürecinin de çevre illere göçü arttırdığı belirtilirken, en çok tercih edilen iller ise Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale oldu. İstanbul'dan Trakya'ya yaşanan göç, bölge genelinde emlak fiyatlarında artışa neden olurken, son dönemde bölgede kiralık daire sorununun olduğu da gündeme geldi.