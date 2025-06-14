İstanbul tatili ölümle bitti: İngiliz annenin kalbini izinsiz çıkartmışlar

İngiltere’nin Portsmouth kentinden İstanbul’a ailesiyle tatil için gelen 28 yaşındaki Beth Martin, kente varışından sadece bir gün sonra hastaneye kaldırıldı. Eşi Luke ve iki çocuğuyla birlikte tatilde olan Martin, yoğun bakıma alındıktan bir gün sonra yaşamını yitirdi. Türk yetkililer, ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olduğunu açıkladı.

Cuma günü ülkemizin gündeminde geniş yer bulan haberlerde aktarıldığına göre, İstanbul’daki adli tıp uzmanları ölümün travmatik bir nedenle gerçekleşmediğini, zehirlenmeye bağlı olduğunu raporladı. Martin’in hastanedeki tedavisi boyunca eşi Luke Martin’e bilgi verilmediği ve ziyaretine izin çıkmadığı da iddia edildi.

Aile, cenazenin Mayıs ayında İngiltere’ye nakledilmesinden sonra yapılan ikinci otopsiyle sarsıldı. İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre, genç kadının kalbi Türkiye’deki ilk otopsi sırasında çıkarılmış ve bu durum aileye bildirilmemişti. İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu, kalpten alınan doku örneklerinin ülkeye getirildiğini doğruladı.

Eşi Luke Martin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Çocuklarıma annelerinin bir daha eve dönmeyeceğini anlatmak zorunda kaldım. Bu beni mahvetti” ifadelerini kullandı.