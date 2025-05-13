İstanbul Tea Fest, 100 binden fazla ziyaretçi, 40’tan fazla markayı Galataport’ta ağırlayacak

Kişi başı çay tüketiminde dünya genelinde zirveye yerleşen Türkiye, profesyonel bir çay etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en kapsamlı çay ve aperitif festivali İstanbul Tea Fest 2025, 13-14 Eylül’de Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda düzenlenecek. 100 binden fazla ziyaretçi çayın kültürel yolculuğuna tanıklık ederken, yerli ve global 40’tan fazla marka, çay ve ona eşlik eden lezzetlerle festivaldeki yerini alacak. Çayın kültürel ve ekonomik değerini vurgulamak için gerçekleştirilecek festival, markaları son tüketiciyle buluşturacak.

İstanbul Tea Fest 2025, yerel markaların hedef kitlesiyle doğrudan etkileşim kurabileceği, deneyim odaklı bir platform sunacak. Kuruyemiş, bisküvi, kraker, unlu mamuller, atıştırmalık ve tatlı gibi çaya eşlik eden farklı ürün kategorilerinin görünürlük kazanmasını sağlayacak. İki gün boyunca lezzet yolculuğuna çıkacak ziyaretçiler, söyleşilerden kültür-sanat etkinliklerine, Aydilge, Zakkum ve İkilem’in konserine kadar çeşitli sanatçıların sahne performanslarını izleyecek ve birbirinden renkli atölyeleri deneyimleme şansı bulacak.

“Markalar, son kullanıcıyla etkileşim fırsatı bulacak”

İstanbul Tea Fest Koordinatörü Aslan Can Çağla, etkinliğe dair, “13-14 Eylül’de Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda 10.30-22.00 saatleri arasında gerçekleştireceğimiz İstanbul Tea Fest ile katılımcı markalara, sponsorlara ve ziyaretçilere özel bir festival deneyimi yaşatacağız. Milli kültürümüzde ve günlük tüketimimizde önemli yeri olan, ülkemizde üretilen çayın marka değerininin artmasına ortam hazırlayarak benzersiz bir festivalle bu süreci destekleyeceğiz. Prestijli tanıtım ve pazarlama imkanı sunan festivalimiz, marka ve sponsorlara son kullanıcılarla doğrudan etkileşime geçme fırsatı sunacak. Marka stantları, konser, workshop, söyleşi ve diğer kültürel etkinlikleriyle İstanbul Tea Fest 2025, tüm katılımcılara kültür, sanat, çay ve atıştırmalıkların bir arada olduğu festival ruhunu doyasıya yaşatacak” diyerek festival hakkındaki detayları aktardı.

İstanbul Tea Fest 2025, çay ve aperitif tadımının yanı sıra farklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Şef İdil Yazar, Doğa Huriye Özkaya ve birçok önemli isim interaktif söyleşi için sahne etkinliği gerçekleştirecek. Tea Master Aytül Turan ve diğer değerli isimlerin çay ve aperitifler ile ilgili atölyelerinin yanı sıra; Zakkum, Aydilge ve İkilem konserleri tüm ziyaretçiler için ücretsiz gerçekleşecek. Festivalde, dans ve sahne gösterileri, DJ ve diğer müzik grubu performanslarından oluşan farklı etkinlikler düzenlenecek. İstanbul’un kültürel, turistik ve ticari kimliğini yansıtan ikonik merkez Galataport’taki festivale katılan markalar, yalnızca ürün tanıtımı yapmakla kalmayacak. Aynı zamanda deneyim odaklı interaktif etkinlikler, tadım alanları ve atölyelerle yerli ve yabancı ziyaretçilere dokunacak.

İletişim kampanyası ile erişimi artıracak

İstanbul Tea Fest 2025, festival öncesi ve festival süresince yüksek etkileşimli bir sosyal medya ve reklam kampanyası yürütecek. Festival süresince markalara ürün tanıtımı yapmanın ötesine geçen, etkileşimli ve duyusal deneyim sunan özel fırsatlar sağlayacaklarını aktaran İstanbul Tea Fest Koordinatörü Aslan Can Çağla, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan ve tüketiminde dünya çapında ilk beşte olduğumuz çayın marka değerini yükseltmek için çalışıyoruz. Çaya eşlik eden aperitif lezzetleri, dünyanın farklı çaylarını, konserleri ve çeşitli etkinlikleri bir araya getirerek her yıl tekrarlanan ulusal bir kültür-sanat festivali oluşturma hedefimize doğru ilerliyoruz. Amacımız, çayı sadece içecek olarak değil, etrafındaki zengin kültürüyle birlikte bir yaşam biçimi olarak sunmak ve bu değeri gelecek nesillere aktarmak. Markasını bu benzersiz deneyimle taçlandırmak isteyen tüm markalar, bizimle iletişime geçebilir.”