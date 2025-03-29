İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Ülke genelinde 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla, İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul-Tekirdağ arasında da trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yoğunlaşmaya başlayan araç yoğunluğu, Tekirdağ yönüne doğru zaman zaman uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde kara yolunda önemli bölgelerde önlem aldı.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yetkililer, akşam saatlerinde trafiğin daha da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, buna göre tedbir alındığını söyledi.

İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

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