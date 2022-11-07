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TEM’de şakalaşırken motosikletten düştüler

TEM Otoyolu, Gaziosmanpaşa mevkiinde seyir halinde olan iki motosiklet, sürücülerinin şakalaşma maksadıyla birbirlerine tekme savurmasının üzerine kaza yaptı. Kazada iki kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 06:56
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İstanbul TEM Otoyolu'nda akılalmaz kaza. Şakalaşırken motosikletten düştüler

TEM’de şakalaşırken motosikletten düştüler
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 04.30 sıralarında, TEM Otoyolu’nun Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre iki motosiklet seyir halindeyken, sürücüler birbirleriyle şakalaşma maksadıyla karşılıklı tekme savurdu. Motosikletlerden birinin dengesini kaybolmasının ardından, motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu.

Yola savrulan iki kişinin diğer araçlar tarafından ezilmemesi için, o sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan 34 EC 4868 plakalı hafriyat kamyonu yolun ortasında durarak kazazedelere barikat oluşturdu.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra tedavileri yapılmak üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan motosikletlerden birinin evraklarında eksiklikler olması sebebiyle, sürücü motosikleti bir başkasına vererek olay yerinden kaçırdı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından trafik akışı normal seyrine devam etti. Polisin olayla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

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