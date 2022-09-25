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Uyanıklığın böylesi! Plakayı eliyle kapatıp gişeden kaçak geçti

İstanbul TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletteki kişiler, plakayı eli ile kapatarak Mahmutbey gişelerden kaçak geçiş yaptı. Motosikletin arkasında oturan yolcunun plakayı kapatma anları cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 16:21
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İstanbul TEM Otoyolu’nda eliyle motosikletin plakasını kapatıp Mahmutbey gişelerinden kaçak geçti. Gören sürücüler şaşkına döndü. Uyanıklığın böylesi

Uyanıklığın böylesi! Plakayı eliyle kapatıp gişeden kaçak geçti
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Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddialara göre, 34 CER 516 plakalı motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey gişelerden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerledi. Motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yaptıkları esnada eliyle plakayı kapatarak kaçak geçiş yaptı. Arkadaki kişi, EDS noktalarında da aynı şekilde ceza yememek için plakayı eliyle kapattı. Yaşanan o anlar ise başka araç sürücüleri tarafından kaydedildi.

(Kaynak: DHA)

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