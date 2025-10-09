TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan kadın, çantasını ön koltuktan almaya çalıştığı sırada otomobilin geri kayması sonucu 2 aracın arasında kaldı. Araçların arasında sürüklenen kadın sol şeritten gelen kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı, kazaya karışan kamyonet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından aracına binmeye korkan kadın çevredeki bir vatandaştan yardım istedi. Bu sırada kadın ön koltukta duran çantasını almaya çalıştı. İddiaya göre direksiyon başına geçen kişi gaz pedalına basınca araç geri manevra yaptı. Kendi aracıyla sağ şeritte bulunan araç arasında sıkışan kadın bir süre sürüklendi. Ardından da kazayı görüntüleyerek yolda ilerleyen sürücünün kullandığı kamyonet kadına çarptı.

CEP TELEFONUYLA KAYIT ALIRKEN KAZAYA KARIŞTI

Yaralanan kadın çarpmanın etkisiyle yere düştü. Zincirleme kaza nedeniyle olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kadının araçların arasında kalarak sürüklendiği ve zincirleme kazayı görüntülemeye çalışan kamyonet şoförünün kazaya karıştığı anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.