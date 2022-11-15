15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İTO’da başkan değişmedi

İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleşen seçimlerde mevcut başkan Şekib Avdagiç 184 oyla yeniden başkan seçildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:02
Takip Et

İstanbul Ticaret Odası’nda başkan değişmedi

İTO’da başkan değişmedi
+
Aa
-

ANKA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), yeni yönetimini bugün başlayan seçimle belirleyecek. 21’inci Dönem Meclis Üyeleri, İTO’nun 4 yıl süreyle görev yapacak yeni başkanı ve yönetim kurulunu seçmek için saat 09.00’da Eminönü’nde bulunan Merkez Binası’nda bir araya geldi. İTO’nun 24’üncü Başkanı’nın seçimi için oy verme işlemi saat 12.00’ye kadar sürdü.

İTO’DA BAŞKANLIK İÇİN İKİ ADAY YARIŞTI
Geçen hafta 9 Kasım’da yapılan seçimlerde mazbatalarını alan ve 81 meslek grubunu temsil eden 273 meclis üyesinin oy kullanacağı seçimlerde İTO’nun mevcut başkanı Şekib Avdagiç ile 17 numaralı restoran hizmetleri sektöründen meclise giren Atilla Bingöl yarıştı.

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) Şekib Avdagiç, yeniden başkan seçildi.

İstanbul Ticaret Odası’nda büyük heyecana sahne olan başkanlık yarışında, Şekib Avdagiç geçerli oyların yüzde 69’unu alarak ikinci kez başkan seçildi. Toplam kullanılan oy 269 olurken, 2 oy geçersiz sayıldı. Avdagiç, rakibi Atilla Bingöl’ün 83 oyuna karşı 184 oy aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
5
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
6
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
7
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿İTO’da başkan değişmedi
﻿İTO’da başkan değişmedi
﻿İTO’da başkan değişmedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.