﻿İTO’da başkan değişmedi

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), yeni yönetimini bugün başlayan seçimle belirleyecek. 21’inci Dönem Meclis Üyeleri, İTO’nun 4 yıl süreyle görev yapacak yeni başkanı ve yönetim kurulunu seçmek için saat 09.00’da Eminönü’nde bulunan Merkez Binası’nda bir araya geldi. İTO’nun 24’üncü Başkanı’nın seçimi için oy verme işlemi saat 12.00’ye kadar sürdü.

İTO’DA BAŞKANLIK İÇİN İKİ ADAY YARIŞTI

Geçen hafta 9 Kasım’da yapılan seçimlerde mazbatalarını alan ve 81 meslek grubunu temsil eden 273 meclis üyesinin oy kullanacağı seçimlerde İTO’nun mevcut başkanı Şekib Avdagiç ile 17 numaralı restoran hizmetleri sektöründen meclise giren Atilla Bingöl yarıştı.

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) Şekib Avdagiç, yeniden başkan seçildi.

İstanbul Ticaret Odası’nda büyük heyecana sahne olan başkanlık yarışında, Şekib Avdagiç geçerli oyların yüzde 69’unu alarak ikinci kez başkan seçildi. Toplam kullanılan oy 269 olurken, 2 oy geçersiz sayıldı. Avdagiç, rakibi Atilla Bingöl’ün 83 oyuna karşı 184 oy aldı.