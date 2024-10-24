İstanbul Tiyatro Festivali, “Müfettişler” oyunu ile başladı

MÜFETTİŞLER: MODERN BİR TİYATRO DENEYİMİ

Usta yazar Melih Cevdet Anday'ın dört soyut oyunundan biri olan festivalin açılış oyunu "Müfettişler", yönetmen Engin Hepileri'nin modern dokunuşlarıyla yeniden sahneleniyor. Distopik bir dünyada geçen bu etkileyici oyun, Anday’ın toplumun derinliklerine dokunan anlatımıyla izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. Ütopik ve dijital unsurlarla zenginleştirilen bu eser, Kenan Doğulu'nun müzikleriyle desteklenerek sahnede farklı bir atmosfer yaratıyor.

SANATA TAM DESTEK

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Yatırım Finansman, uzun yıllardır sanata verdiği destekle de öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl, İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Pina Bausch’un kült eseri "Café Müller" ile İstanbul Tiyatro Festivali’nin açılışını gösteri eş sponsoru olarak destekleyen Yatırım Finansman, bu yıl da aynı tutarlılık ve kararlılıkla festivalin açılış oyununa gösteri sponsoru olarak gösterdi.

“İlk Alkışın Sponsoruyuz” söylemiyle, Türkiye'nin ilk borsa aracı kurumu olma kimliğini sanat ile buluşturan Yatırım Finansman, bu yıl da İKSV tarafından 22 Ekim - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında açılış oyunu "Müfettişler"e verdiği destekle tiyatroseverlerle buluştu.