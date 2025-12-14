Olay Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindende yaşandı. İddiaya göre bir araç sürücüsü, trafiğin akışını bozarak, diğer sürücüleri riske attı. Şahıs, bulvarda bu duruma tepki gösteren diğer sürücülere öfkelenerek, aracından inip, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ismi B.G. (24) olduğu öğrenilen, şahıs kendisinden yaşça büyük bir başka aracın sürücüsüne kavga sırasında tekme ve yumruklarla öldüresiye saldırdı.

Plaka ve kimlik bilgileri tespit edilen B.G. (24), olaydan bir gün sonra sevk ve idaresindeki aracında gözaltına alındı.

Emniyette ki ifade işlemleri tamamlanan şahıs hakkında, 2 suçtan idari para cezası uygulanırken, ‘kasten yaralama' ile ‘mala zarar verme' suçlarından işlem yapılmak üzere bugün adliyeye gönderildi.