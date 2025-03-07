İstanbul trafiğinde korkulu anlar! Demir çubuğu eline alan babasına böyle engelledi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Esenyurt'ta, trafikteki bilinmeyen bir sebeple iki sürücü arasında tartışma çıktı. Kadın ve çocukların dahil olduğu kavgada bir sürücü eline aldığı demir çubukla çıktı. Küçük kız babasının bacağına sarılarak kavgayı engellemeye çalıştı.

Sultaniye Mahallesi'ndeki Balıkyolu Caddesi'nde 2 sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler araçlarını yolun ortasında durdurup indi. Birbirlerinin üzerine yürüyen 2 sürücü kavga etmeye başladı. Kısa süre sonra sürücülerin yanlarında olan kadın ve çocuklar araçlardan inerek kavgaya dahil oldu. Sürücülerden biri aracın bagajından çıkardığı demir çubukla diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Kadınlardan biri ise demir çubuğu alarak karşı tarafa vurdu.

İstanbul trafiğinde korkulu anlar! Demir çubuğu eline alan babasına böyle engelledi

KAVGA NEDENİYLE TRAFİKTE ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Öte yandan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, çocuklardan birisinin babasının bacağına sarılarak onu engellemeye çalışıp ağladığı anlar yer aldı. Kadın ve çocukların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

İstanbul trafiğinde korkulu anlar! Demir çubuğu eline alan babasına böyle engelledi

Kavga nedeniyle, trafikteki diğer sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

İstanbul trafiğinde korkulu anlar! Demir çubuğu eline alan babasına böyle engelledi

İstanbul trafiğinde korkulu anlar! Demir çubuğu eline alan babasına böyle engelledi

İstanbul trafiğinde korkulu anlar! Demir çubuğu eline alan babasına böyle engelledi

İstanbul trafiğinde korkulu anlar! Demir çubuğu eline alan babasına böyle engelledi

İstanbul trafiğinde korkulu anlar! Demir çubuğu eline alan babasına böyle engelledi

İstanbul trafiğinde korkulu anlar! Demir çubuğu eline alan babasına böyle engelledi

Son Haberler
Beşiktaş, Gaziantep FK'ye hazırlanıyor
Beşiktaş, Gaziantep FK'ye hazırlanıyor
Türkiye, kadın çalışan oranıyla AB ülkelerinin ortalamasını geçti
Türkiye, kadın çalışan oranıyla AB ülkelerinin ortalamasını geçti
Gizemli serbest gezegen! Gök biliminde yeni bir dönem
Gizemli serbest gezegen! Gök biliminde yeni bir dönem
Ordu’da korkutan kaza! Ramak kala durdu
Ordu’da korkutan kaza! Ramak kala durdu
AKP kulislerinde konuşulanlar açıklandı... Herkesin beklediği karar Meclis'e geliyor 'Erdoğan' detayı dikkat çekti
AKP kulislerinde konuşulanlar açıklandı... Herkesin beklediği karar Meclis'e geliyor 'Erdoğan' detayı dikkat çekti