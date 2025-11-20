İstanbul’da şehir içi ulaşımda yaşanan güvenlik ihlalleri bir kez daha gündeme geldi. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan bir dolmuşta, bir vatandaş kapıya tutunarak yolculuk etti. Görüntüler bir vatandaşın cep telefonunda alındı. Tehlikeli yolculuk kameraya anbean yansıdı.

Sabah saatlerinde yoğun trafik akışının yaşandığı bir güzergâhta meydana geldi. Dolmuşun içi tamamen dolmuşken, bir yolcu dışarıda ayakta kalmak zorunda kaldı. Kapıya tutunarak ilerleyen dolmuş, hem yolcunun hayatını riske attı hem de trafikteki diğer sürücüler için tehlike oluşturdu.

Görgü tanıkları, dolmuş şoförünün uyarılara rağmen aracı durdurmadığını ve yolcu almaya devam ettiğini belirtti. Yolcuların sıkışık şekilde seyahat ettiği araçta, kapıya tutunarak yolculuk eden kişinin düşme riski taşıdığı gözlendi. Kapıya tutunarak yapılan bu tehlikeli yolculuk, şehirdeki ulaşım sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.