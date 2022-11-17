Tuzla'da devrilen atık su tankerinin sürücüsü yaralandı

AA'da yer alan habere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 EJC 484 plakalı tanker, Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi'nde devrildi.
Arkadan gelen aynı firmaya ait 34 EFS 176 plakalı atık su tankerinin sürücüsü de önünde devrilen tankere çarpmamak için manevra yapınca aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, tankerlerin vinçle kaldırılmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı.
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