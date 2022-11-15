İstanbul Tuzyap 30 işçi alacak

İŞKUR’da yer alan ilana göre; İstanbul Tuzyap, bünyesinde Bulaşıkçı olarak istihdam etmek üzere 30 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Sabıka kaydının bulunmaması
Emeklilik maaşı almaya hak kazanmamış olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Tercihen Tuzla sınırları içerisinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun sağlık raporu
Sabıka kaydı belgesi
Kimlik fotokopisi
Askerlik durumu belgesi
Öğrenim belgesi (son mezun olunan okul için)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.