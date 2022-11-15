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İstanbul Tuzyap 30 işçi alacak

İstanbul Tuzyap Bulaşıkçı olarak istihdam etmek üzere 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:54
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İstanbul Tuzyap 30 işçi alacak

İstanbul Tuzyap 30 işçi alacak
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İŞKUR’da yer alan ilana göre; İstanbul Tuzyap, bünyesinde Bulaşıkçı olarak istihdam etmek üzere 30 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Sabıka kaydının bulunmaması

Emeklilik maaşı almaya hak kazanmamış olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Tercihen Tuzla sınırları içerisinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun sağlık raporu

Sabıka kaydı belgesi

Kimlik fotokopisi

Askerlik durumu belgesi

Öğrenim belgesi (son mezun olunan okul için)

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