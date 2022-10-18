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İstanbul Ulaşım işçi alacak

İstanbul Ulaşım, bakım onarım personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 13:58
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İstanbul Ulaşım işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Ulaşım, bakım onarım personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Lise mezunu olmak

En az 5 yıl deneyimli olmak

B sınıfı ehliyete sahip olmak

Otomotiv teknolojisine sahip olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Ekip çalışmasına yatkın olmak

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