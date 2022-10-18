İstanbul Ulaşım işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Ulaşım, bakım onarım personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Lise mezunu olmak
En az 5 yıl deneyimli olmak
B sınıfı ehliyete sahip olmak
Otomotiv teknolojisine sahip olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Ekip çalışmasına yatkın olmak
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