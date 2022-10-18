İstanbul Ulaşım işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Ulaşım, bakım onarım personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Lise mezunu olmak

En az 5 yıl deneyimli olmak

B sınıfı ehliyete sahip olmak

Otomotiv teknolojisine sahip olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Ekip çalışmasına yatkın olmak