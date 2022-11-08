İstanbul Ulaşım personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Ulaşım, bilet satış sorumlusu olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu olmak
İyi derecede İngilizce bilmek
Tercihen ikinci yabancı dil bilmek
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak
Turizm ve hizmet sektöründe deneyimli olmak
Takım çalışmasına yatkın olmak
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