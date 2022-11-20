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Görenler şaşkına döndü! Kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı

İstanbul Ümraniye'de bir kişi, iddiaya göre borç verdiği adam otomobile binip kaçmaya çalışınca, kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsünün kaputu tutan kişiyi düşürmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 16:36
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İstanbul Ümraniye'de bir kişi borç verdiği adam otomobile binip kaçmaya çalışınca kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı. Görenleri şaşkına çeviren görüntü. O anlar kamerada

Görenler şaşkına döndü! Kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı
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Dudullu Mahalle'sinde 17 Kasım Perşembe günü saat 16.30 sıralarında iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasında tartışma çıktı. Borcu olan kişi otomobiliyle kaçmaya çalışırken, alacaklı olan gitmesini engellemek için kaputun üstüne çıktı. Kısa bir süre bu şekilde yolculuk yaptılar. Kaçan sürücü zaman zaman zikzaklar çizerek, kaputu tutan kişiyi düşürmeye çalıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Emir Alkan, "Burada çalışıyorduk. Baktık bir kişi kaputun üzerinde gidiyordu. İleride durdurdu aracı. Sonra otomobilin camlarını kırdı. Daha sonra çevredekiler araya girince dağıldılar. Bize alacak verecek meselesi olduğunu söylediler. Kaputu çıkan kişi alacaklı olanmış. Bir ticaret mi ne yapıyorlarmış. Kaçan kişinin dişleri de kırıldı" dedi.

Ercan Aslan ise "Önümüzden kaputun üzerinde birinin olduğu bir araba geçti. Sonra geri döndü. Tartıştılar, parasını almış herhalde. Parayı alan kişi aracı kullananmış. Diğeri de kaputa tutunarak durdurmaya çalışmış. İleride durdurunca kavga çıkmış. İki tarafı da tanımıyoruz" diye konuştu.

(Kaynak: DHA)

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