İstanbul Ümraniye'de meslektaşları şehit polis Şeyda Yılmaz için Kur'an okuyup lokma dağıtttı

İstanbul Ümraniye'de silahla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mesai arkadaşları, Eyüpsultan Camii'nde lokma dağıtarak dua etti.
Meslektaşları, şehit polis Şeyda Yılmaz için lokma dağıttı.
22 Eylül'de İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına, Eyüpsultan Camii'nde cuma namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okundu.
Şehit Yılmaz'ın Akyurt Meslek Eğitim Merkezi'nden devre arkadaşları ve polis meslektaşları, cami avlusunda vatandaşlara lokma dağıttı.
Yılmaz'a ait fotoğraf, törene katılanların yakasına ve lokma dağıtılan aracın üzerine Türk bayrağı ile birlikte asıldı.