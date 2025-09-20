İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Üsküdar'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Sebze yüklü kamyonet, frenin boşalmasıyla kontrolden çıkıp cadde üzerindeki bir iş yerinin girişine daldı.

Kaza, saat 08:45 sıralarında Burhaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sebze yüklü kamyonet sokaktan caddeye doğru ilerlerken freni tutmadı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet cadde üzerinde bulunan bir iş yerine girdi. O sırada iş yerinin kapalı olması büyük bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

'HIZINI ALAMAYIP DÜKKANA GİRMİŞ'

Kazayı gören Göksel Özel, "Sabah saatlerinde pazar arabası yukardan geliyordu. Freni tutmamış kamyonette yüklü olduğu için hızını alamayıp dükkana girmiş. Yaralı ve can kaybı yok ama dükkanda baya bir hasar var. Kamyonet sürücüsü fren tutmadığı için kaza yapmış. Dükkan kapalıydı Allah'tan, kimseye bir şey olmadı" dedi.

İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

İstanbul Ümraniye’de yürek hoplatan kaza

Son Haberler
Cilt lekelerinin gizli nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Cilt lekelerinin gizli nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Usta gazeteciden çarpıcı iddia: İkinci “One Minute” vakasına hazır olun!
Usta gazeteciden çarpıcı iddia: İkinci “One Minute” vakasına hazır olun!
Gribi anında bitiriyor! Kalbi makine gibi çalıştırıyor! Bir kere eken 100 yıl hasat ediyor! Kilosu 500 TL'den satılıyor
Gribi anında bitiriyor! Kalbi makine gibi çalıştırıyor! Bir kere eken 100 yıl hasat ediyor! Kilosu 500 TL'den satılıyor
Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Buruk Kızılhan'dan Galatasaray'a çok sert göndermeler
Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Buruk Kızılhan'dan Galatasaray'a çok sert göndermeler
Filenin Efeleri'ne Hollanda da dayanamadı! Tarihimizde ilk kez çeyrek finaldeyiz
Filenin Efeleri'ne Hollanda da dayanamadı! Tarihimizde ilk kez çeyrek finaldeyiz