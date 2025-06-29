İstanbul Üniversite Edebiyat Fakültesi mezuniyet törenine 'toplu dua' eklendi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından açıklanan programda toplu dua satırı dikkat çekti. Üniversitenin açıklamasına göre yeni mezunlar 1 Temmuz Salı günü yapılacak törende "insanlık için dua" edecekler.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada toplu duanın nasıl organize edileceğine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Diğer yandan üniversitenin mezuniyet törenine 'Aile Yılı'na uygun olarak "Ailece Bilim" ismi verildiği de dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreni programı şöyle:

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Fakülte adına öğrenciler ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek konuşma

-Dekan Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu’nun konuşması

-Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın konuşması

-İnsanlık için dua

-Konser, diploma takdimi, mesleki yemin ve kep töreni

2024 MEZUNİYET TÖRENİN DUA PROGRAMI YOK

Bir önceki yıl fakültenin mezuniyet programında ise basketbol öğrencilerine kupa taktimi ve fakülte müzik grubunun konseri gibi etkinliklerin yer aldığı görüldü.