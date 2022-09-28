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İstanbul Üniversitesi 25 personel alacak

İstanbul Üniversitesi 25 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 06:15
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İstanbul Üniversitesi 25 personel alacak

İstanbul Üniversitesi 25 personel alacak
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.” Denildi.

BAŞVURU EVRAKLARI

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/trZ_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),

2. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir),

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,

4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir),

6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,( https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir),

7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)

(https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir),

8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),

9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

10. Kimlik Fotokopisi.

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