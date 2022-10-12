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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 48 personel alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 48 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:48
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 48 personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 48 personel alacak
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.” Denildi.

GENEL ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.

5-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

6- "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu olmamak.

7-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi'nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

8- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) Fotoğraflı Başvuru Formu

2) Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır.)

3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır.) (e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4) 2020 KPSS Sonuç Belgesi

5) Askerlik Belgesi (e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

6) Deneyim şartı istenen kadrolar için Deneyimli Olduğunu Gösterir Belge veya SGK Dökümü.

7) Yabancı Dil şartı istenen kadrolar için YDS Sonuç Belgesi / Yabancı Dil Sertifikası

8) Koruma ve Güvenlik Personeli Kadrosuna Başvuru Yapacak Adaylar için Son Başvuru Tarihi İtibariyle Geçerlilik Süresi En Az 6 Ay Kalmış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olduğunu ve Deneyimli Olduğunu Gösterir Belge.

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