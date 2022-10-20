İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alacak

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel idare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 6. derece 1 (bir) adet "İç Denetçi" kadromuza 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında;

1) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

3) İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

4) Üniversitelerde İç Denetçi kadrosunda en az 5 yıl deneyimi bulunmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1) Fotoğraflı Başvuru Formu

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Özgeçmiş.

4) Mezuniyet belgesi ve Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

6) Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesihalinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

7) Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP).

8) Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı)

9) Yabancı Dil Belgesi (barkotlu)

BAŞVURU TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ: 20.10.2022 (Mesai Başlangıcı)

SON BAŞVURU TARİHİ: 04.11.2022 (Mesai Bitimi)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)'dan teyit edildikten sonra sertifikaları geçersiz olduğu anlaşılan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)'dan teyit edilen ve sertifikaları geçerli olan adaylara, Rektörlüğümüzce kurulacak bir komisyon tarafından mülakat yapılacaktır. Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri https://personel.iuc.edu.tr/adresinden duyurulacaktır. Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan 1 asıl aday ile ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday, mülakat tarihinden sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde https://personel.iuc.edu.tr/adresinden ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaya ait istenen belgeler ve belge teslim süreleri aynı gün ilan edilecek olup atanmaya hak kazanan adayın atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin tesliminden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına müteakip adayın muvafakat işlemleri tamamlandıktan sonra atama işlemi yapılacaktır. Atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan aday hakkını kaybeder.

Atama işlemi herhangi bir nedenle yapılamayan asıl adayın yerine yedek listeden sırasıyla atama işlemi yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

POSTA ADRESİ: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi No:7, 34320 Avcılar/İstanbul

TELEFON: 0 212 404 03 00- 11403