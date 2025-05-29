İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanlığı

Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2025 / 00:01

İÜC VETERİNER FAKÜLTESİ YEM ALIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YEM ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/772095

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI b) Adresi : Üniversite Mah. Üniversite Cad. No:7/1 Avcılar/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02124440300 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : YEM ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM YEM ALIMI (SAĞMAL TAM YEMİ 154.000 KG - DÜVE TAM YEMİ 126.000 KG - BUZAĞI GELİŞTİRME YEMİ 2.000 KG) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İÜC Avcılar Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Üniversite Mah. Üniversite Cad. No:7 AVCILAR / İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Veteriner Fakültesi Dekanlığı talebine göre 31.12.2025 tarihine kadar peyderpey olarak Avcılar Yerleşkesine teslim edilecektir. Sözleşme imzalanmasına müteakip İdarenin talebi neticesinde belirtilen yere 1 hafta içerisinde teslim edilmek zorundadır. Sözleşme 31.12.2025 tarihinde sona erecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte başlar

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.06.2025 - 11:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prefabrik H Blok 2. Kat İhale Salonu Fatih/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.