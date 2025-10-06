İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi cuma gününü tatil ilan etti! Eğitimciler isyanda

Dünyada sadece şeriat ile yönetilen ülkelerde cuma günlerinin tatil. İstanbul Üniversitesi'nin yeni aldığı kararla Hukuk Fakültesi 2025-2026 güz programında cuma gününe ders koymaması tepkileri de beraberinde getirdi.

Bir tek birinci sınıflar için saat 15.30 ve 17.00 arası uzaktan Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi dersi var.

"TARİKATLARIN TALEBİ İLE OLUŞTURULDU"

Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, karara ser çıkarak, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ders programının tarikatların taleplerine göre şekillendirilmiş bir tabloyu ortaya koyduğunu söyledi.

"LAİK CUMHURİYET'E MEYDAN OKUNUYOR"

Özbay, kararın laikliğe aykırı olduğunu ve bu kararın Cumhuriyet'e meydan okumak olduğunu söyledi.

"Cuma gününün fiilen tatil edilmesi, laikliğe, bilime ve üniversite kültürüne aykırıdır." diyen Özbay, bu durumun, üniversitelerin tarikatların talepleri, dini gerekçeleri ve dayatmaları üzerinden biçimlendirildiğinin somut kanıtı olduğunu iddia etti.