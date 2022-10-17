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İstanbul Üniversitesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan için siyah giyindi

İstanbul Üniversitesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okullarına geliyor olması nedeniyle bugünden itibaren okullarına siyah kıyafetler giğnerek gitmeye başladı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 13:35
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İstanbul Üniversitesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan için siyah giyindi

İstanbul Üniversitesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan için siyah giyindi
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Haberpolitika'da yer alan bilgilere göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ekim’de İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda bir etkinliğe katılacak olması sebebiyle öğrenciler bugünden itibaren siyah giyinme kararı aldı.

Beyazıt Gazetesi’nin haberine göre, siyah giyinen öğrenciler “Eğlen Güzelim” şarkısını kendilerini anlatmak için kullanırken şarkının alt metnini ise şöyle açıklıyor;
Düşün düşün aşamıyorum engelleri ( karbonhidrat yemekten beynimize kan gitmiyor ki )

Varamıyorum yanına çarelerin (yetersiz bakiye)

Yıkıl duvar göremiyorum enginleri ( her 100 üniversite ögrencisinden 0.894094’ü cezaevinde olduğu için enginleri göremiyor. )

Gidemiyorum bırakıp uzaklara ( sen uzaklaş ben onları oyalarım.)

Bir ağlarım bir gülerim ( hepimizi manyak ettin )

Sanma senden vazgeçerim ( desem de inanma )

Alışamam inan yokluğuna (uzak mesafe toksik ilişki bizimkisi)

Eğlen güzelim gününü gün et (Saray Menüsü; ejder meyveli smoothie, zencefilli somonlu suşi, Efuli liçi meyvesi eşliğinde)

Ben vazgeçmişken eğlen ( Öğrenci Menüsü; Çıkma Ekmek arası Makarna , Çeşme Suyu, tatlı niyetine ejder (meyvesiz, smoothiesiz))

Karaları ben bağlarım ( Bütün renkler hızla kirleniyordu, birinciliği Ak’a verdiler. )

Sende vakit çok erken ( Hedef 2073, bir cisim yaklaşıyor.)

 

 

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